Blas Moreno, sobre el conflicto en Irán: "España está bien posicionada en contra de esta guerra ilegal y que no nos viene bien a nivel geopolítico"

El codirector de 'El Orden Mundial' y analista de Al Rojo Vivo ha valorado el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre para misiones de escolta y protección: "No comprendía que España se pusiera de perfil en la defensa de sus alianzas en la región y en Europa".

El Gobierno de España enviará la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre como parte de un despliegue naval europeo en el Mediterráneo oriental. La embarcación española operará junto al portaaviones francés Charles de Gaulle y varios buques de la Armada griega, según ha informado el Ministerio de Defensa.

La Cristóbal Colón, una de las fragatas más avanzadas de la Armada española, se incorporó el pasado 3 de marzo al grupo de combate del Charles de Gaulle para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Tras ese ejercicio, el grupo naval se dirige ahora al Mediterráneo y tiene previsto llegar a las costas de Creta hacia el 10 de marzo.

Sobre esta decisión se ha pronunciado Blas Moreno, codirector de 'El Orden Mundial', en Al Rojo Vivo: "Dejo al margen que es muy posible o probable que Sánchez adopte esta postura frente a Trump por motivos de política electoral. Cualquier político intenta buscar beneficio electoral".

Moreno considera, no obstante, que la posición de España frente al conflicto era inicialmente adecuada: "España estaba bien posicionada en su rechazo a la guerra, una guerra ilegal que no nos conviene geopolíticamente".

Sin embargo, añade que no entendía que el país se mantuviera al margen en la defensa de sus aliados: "Lo que no comprendía es que España se pusiera de perfil en la defensa de sus alianzas en la región y en Europa".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.