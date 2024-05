Gonzalo Bernardos ha reaccionado a la OPA hostil que el BBVA ha lanzado para absorber el Banco Sabadell, destacando que él cree que va a terminar fracasando en su intento.

El economista ha recordado que en 2020, el BBVA ya tuvo la oportunidad de comprar por 3.000 millones de euros el banco catalán. Sin embargo, en esa ocasión les pareció que era caro porque exigían "una prima del 30%". "Creían que se arruinaría y les diría de comprarlo al precio que sea", ha destacado.

Sin embargo, acabó sucediendo todo lo contrario, y es que el Banco Sabadell ha ido mejorando cada vez más. "Al BBVA le entran las prisas porque ven que la presa se les escapa", ha señalado Bernardos, indicando que ahora querían adquirirlo por 11.000 millones de euros.

El economista ha confesado que esa cantidad es poca y que la prima del 30% que están dispuestos a darle ahora, ya no vale. "El futuro no tiene nada que ver con el 2020", ha asegurado. "En resumen, qué ridículo", ha destacado.

Además, ha señalado que el BBVA no cuenta con otro plan. "Al parecer, no ha conversado con las personas adecuadas del Gobierno y no ha tenido conversaciones extensas con los máximos dirigentes del Sabadell. Es inaudito", ha zanjado.