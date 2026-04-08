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Belén Carreño analiza el alto al fuego acordado entre EEUU e Irán: "El mundo está peor hoy que antes de comenzar esta guerra"

La periodista critica con dureza la gestión política del conflicto en Irán: "Ha habido una gestión de expectativas absolutamente nefasta por parte de los dos líderes, Donald Trump y Benjamin Netanyahu", y afirma que, para ella, el único ganador es Marco Rubio.

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Tras las negociaciones de alto el fuego entre EEUU e Irán, la periodista Belén Carreño reacciona en Al Rojo Vivo con una valoración contundente: "Bajo cualquier punto de vista, el mundo está peor hoy que antes de que comenzara esta guerra".

Carreño critica con dureza la gestión política del conflicto: "Ha habido una gestión de expectativas absolutamente nefasta por parte de los dos líderes, Donald Trump y Benjamin Netanyahu". Sobre el mandatario israelí, advirte: "Ahora que se ve acorralado, veremos si no termina utilizando Líbano como moneda de cambio, con el aval de Estados Unidos, para ofrecer algún tipo de victoria a su electorado".

En este sentido, subraya el riesgo de dejar fuera a actores clave: "Que no esté sentado en la mesa de negociación es gravísimo, porque no se va a sentir comprometido por nada y puede seguir intentando ocupar territorio en Líbano". A su juicio, la operación 'Furia Épica' podría convertirse "en una gran cobertura para que Israel consolide su presencia en esa zona".

La periodista fue aún más tajante al evaluar el balance del conflicto: "Diría que, por ahora, el único ganador es Marco Rubio. Es el único que sale con un 'uno a cero' con JD Vance. En cualquier caso, el mundo sale mucho, mucho peor".

Sobre Irán, Carreño alerta de un cambio estratégico clave: "Ha descubierto que tiene una palanca que no había probado: el estrecho de Ormuz. Ahora sabe que puede ejercer una enorme presión global con medios muy baratos, como drones, y eso es algo que ya no puede desaprender".

Finalmente, detalla el impacto económico potencial de esta situación: "Con unos 800 barcos, según Bloomberg, retenidos a ambos lados del estrecho, Irán podría ingresar alrededor de 1.600 millones de euros con esta operación".

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