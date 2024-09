A través de un video publicado en sus redes sociales, Alvise Pérez afirmaba haber cobrado 100.000 euros en efectivo de un criptochiringuito, pero confesaba que no era para financiar su campaña electoral en las eleccioens europeas (motivo por el que la Fiscalía del Supremo le investiga), sino "para tener ahorros y no enriquecerme con mi actividad política y porque niego a que el Estado me quite la mitad de lo mío", aseguraba Alvise.

Ante estas explicaciones que dio el agitador de ultraderecha Alvise Pérez, Beatriz Parera, periodista experta en Tribunales en El Confidencial, explica que responde a una "evidente estrategia legal". "Lo que está tratando de trasmitir es que no hubo un delito de financiación irregular por su campaña electoral, sino que hubo un delito fiscal no penado, puesto que la cantidad era inferior a 120.000 euros", expone Parera.

Así, "lo que hace (Alvise) es contar que ese empresario le dio esa cantidad de dinero a cambio de la prestación de un servicio y que él no declara ese servicio ni pidió factura, es decir, que recibió el dinero en negro. De esta forma lo que consigue es librarse de una posible acusación por parte de la Fiscalía de que se eleve la cuestión al TC.

No obstante, asegura Parera que "lo tiene complicado" porque "el denunciante tiene en su poder todo tipo de comunicaciones y mensajes y la Fiscalía está muy encima de esta cuestión", opina la periodista. En el vídeo podemos ver al completo su explicación.