Joan Baldoví, portavoz de Compromís en las Cortes Valencia, asegura en directo para Al Rojo Vivo que hoy es un "día negro" en la Comunidad Valenciana porque hoy comienza la tramitación de esa 'ley de concordia' en la que no se va a denominar al franquismo como una "dictadura" y borra de golpe cualquier atisbo y resto de Memoria Democrática.

"De alguna manera todo se blanquea, parece que no hubo bandos y que existió un gobierno legítimo. Además, se quiere equiparar a todas las víctimas por igual", denuncia y lamenta Baldoví. Pero "mientras haya familiares que no sepan dónde están enterrados sus seres queridos, evidentemente no todas las víctimas son iguales".

Es por ello que, tal como insiste el político, "de alguna manera se pretende falsear la historia y se pretende reescribirla. Hoy es un nuevo insulto a todas aquellas personas que murieron por defender la democracia y la libertad y un insulto a todos familiares de las víctimas".

Y todo ello tiene para él un responsable que es quién gobierna en la Comunidad Valenciana: "El PP, al servicio del ideario facha de Vox", porque "hoy se ve ya lo que es este PP, un PP que le ha comprado ya definitivamente todo el ideario a Vox para mantenerse en la presidencia de la Generalitat Valenciana", denuncia Baldoví.

Por último, señala Baldoví que "la 'ley del Botánico' también hacía referencia a las víctimas que murieron también por todas las causas". Por ello, asegura el político que cuando el president de la Generalitat, Carlos Mazón (PP) ha leído unos versos del periodista Manuel Chaves Nogales (con lo cuales lógicamente él está de acuerdo) lo que ha querido hacer es un "gesto falso" y de "pura fachada" porque "al mismo tiempo que hace este gesto, lo que está haciendo con la aprobación de esta ley es blanquear los discursos revisionistas de la historia", finaliza Baldoví. En el video podemos ver al completo su intervención.