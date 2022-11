La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a respaldar sin fisuras el plan para las Urgencias de Atención Primaria de la región en el que habrá teleconsultas para 34 de los 80 centros. Centros que no contarán con un médico presencial, solo con dos enfermeras y la posibilidad de que un médico vea la paciente a través de una videoconferencia.

En Al Rojo Vivo, Ayuso ha insistido en la idea de que a veces los ciudadanos recurren a estos centros sanitarios sin que sea realmente una urgencia, para cuestiones que pueden ser solventadas por profesionales de la enfermería o por un médico que te ve por videollamada. "En la mayoría de los casos las cuestiones no revisten apenas de una pequeña enfermería. No pasa nada porque un médico de referencia te diagnostique mientras tanto (por videollamada)", ha defendido.

Cuestionada por qué pasaría si acude un paciente con un ictus o un amago de infarto y el médico solo puede verle telemáticamente, Ayuso ha respondido tajante: "Evidentemente eso no lo quiere nadie". "En la vida se va a tratar así un ictus o un infarto. Van a los hospitales, no se van a estos centros para esto", ha señalado Ayuso.

Así, ha subrayado que los PAC "no son hospitales en pequeñito". "Estos centros son para cuestiones que revisten poca complejidad. La inmensa mayoría, 9 de cada diez consultas, son para pequeñas cuestiones", ha reiterado.

"Lo que queremos es que todos tengamos a un profesional sanitario al frente de los centros y que se apoyen en un médico de referencia en los hospitales a los que vayan a pertenecer cada uno de estos centros, para que puedan diagnosticar o acompañar al diagnóstico", ha destacado la presidenta madrileña.

"No se puede hacer una explicación maniquea de las teleconsultas"

Como ejemplos de casos en los que la teleconsulta resulta útil, Ayuso habla de una ciática, con constipado o dolores de cabeza. También para tratamientos de larga duración en niños, por ejemplo con problemas oncológicos; para zonas rurales; para personas mayores; o para personas con movilidad reducida. "Ahí la telemedicina va a servir de mucho", ha asegurado.

Sin embargo, la opinión de muchos médicos es bien distinta y llegan a calificar las teleconsultas de "chapuza". En Al Rojo Vivo, el presentador ha mostrado a Ayuso algunas de las quejas que durante estos días han hecho los propios sanitario sobre este sistema y la presidenta ha respondido: "Esto no sustituye a ningún profesional, le está acompañando. [...] En ningún caso nosotros pretendemos ni que un ictus ni que nada que revista complejidad sea tratado por un plasma. No se puede hacer esa explicación maniquea, porque no es cierto".