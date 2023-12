Íñigo Errejón ha respondido con un contundente "no" cuando le han preguntado si le habría gustado ser ministro del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. El diputado de Sumar ha dejado claro que si él hubiese querido ser ministro, lo habría pedido.

"Me gusta el Parlamento, la discusión política y el trabajo intelectual e ideológico", ha reconocido, destacando que es lo que ha estado haciendo siempre. "Es donde seguiré estando porque creo que es donde más puedo aportar", ha reconocido.

Además, durante su entrevista en Al Rojo Vivo también se ha pronunciado sobre la marcha de los cinco diputados de Podemos al Grupo Mixto, dejando claro si le parece que es transfuguismo. "A mí, cuando me echaron de Podemos, no se me ocurrió quedarme con el escaño", ha asegurado.