"La inflación arrasa gobiernos y más cuando se convierte en estructural y no es coyuntural como está empezando a ocurrir". Es la advertencia que Antonio Maestre lanza en ARV, donde critica la bonificación de 20 céntimos al combustible, recordando que ya advirtió de que las empresas acabarían repercutiendo esta medida en el precio y "acabaríamos subvencionando los márgenes de beneficio de las empresas".

"Las medidas no pueden ser de este tipo y no funcionan cuando no hay un tope de precios o no hay algún tipo de medida que intente controlar que esa medida no repercuta", sentencia el periodista, que incide en que "tres meses después estamos con la gasolina igual o más cara, con el agravante encima de que tenemos menos recursos públicos".

Además, ante una inflación subyacente que roza ya el 5%, Maestre apunta que la bonificación de los carburantes "favorecía más a las clases altas" porque "se me mueven más en vehículo privado" y "ahora está tirando del precio y haciendo que esté subiendo la inflación subyacente que está en los alimentos". "La clase trabajadora no puede decidir dejar de comprar alimentos", recalca.

Así, el periodista concluye afirmando que "cuando las medidas que se toman no son quirúrgicas y no van destinadas a favorecer a quien menos tiene y se hacen de manera general, favoreciendo a quien más tiene, acaban repercutiendo siempre otra vez a los que menos tienen". "Y esto un Gobierno progresista no puede hacerlo", sentencia.