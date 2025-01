Argemino Barro asegura que Donald Trump "no va a cambiar": "No es un político, es un personaje televisivo"

El corresponsal de laSexta en Estados Unidos ha dejado claro que lo que Donald Trump entrega a sus ciudadanos es "contenido televisivo" y no "comentarios políticos medidos". "Él ha sido siempre igual", ha asegurado.

Donald Trump vuelve a estar en el centro de la polémica tras sus declaraciones acusando a Barack Obama y Joe Biden del accidente entre un avión y un helicóptero ocurrido en Washington. En concreto, ha asegurado que sus predecesores son los responsables del accidente, que deja 67 fallecidos, porque relajaron los requisitos para ser controlador aéreo en beneficio de lo que Trump llama "políticas de diversidad".

Argemino Barro ha desmentido esta información, dejando claro que simplemente se trata de un "cuento falaz" de Trump para conseguir "el espacio y la atención" que quiere.

El corresponsal de laSexta en Estados Unidos ha explicado que algunos republicanos mantenían la esperanza de que en este segundo mandato Donald Trump sería más "sereno y eficiente". Sin embargo, Argemino Barro ha dejado claro que esto no va a ser así porque el presidente de EEUU "no va a cambiar". "No es un político, es un personaje televisivo", ha señalado.

De esta forma, ha recalcado que lo que Trump entrega a sus ciudadanos es "contenido televisivo", no unos comentarios "políticos medidos".