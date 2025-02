Los apuros de la vicepresidenta de Mazón para explicar el enésimo cambio de versión sobre cuándo llegó al CECOPI

Cuatro meses después de la tragedia que se cobró la vida de 227 personas, la Generalitat de Carlos Mazón vuelve a cambiar por enésima vez su versión sobre la actuación del president el día de la DANA. El Govern, que venía manteniendo que Mazón se desplazó al CECOPI en torno a las 19:00 de la tarde el día de la catástrofe, ahora ha trasladado a la jueza que investiga la gestión del temporal que el president no estaba allí cuando se envió la alerta a la población a las 20:11.

Este miércoles, el propio Mazón ha dicho, al fin, que llegó al centro de mando a las 20:28. No lo hizo, en cambio, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, que la víspera hizo todo lo posible por no dar una hora concreta pese a las reiteradas preguntas de la prensa valenciana.

"¿A qué hora llegó Carlos Mazón al CECOPI?", le preguntaba una informadora este martes. "Sin duda, después de lanzar el mensaje", se limitaba a responder la también consellera. "¿Por qué no lo dice?", le insistía otro periodista. "Sin duda, después de lanzar el mensaje", repetía Camarero.

No fue la única pregunta a la que rehuyó responder, atendiendo a la prensa con un tono seco y dando rodeos. "¿Por qué no lo han dicho con anterioridad?", le preguntaba un periodista. "Ya le he contestado: sin duda, después... No hemos contestado solamente aquí, se ha contestado a la jueza que está instruyendo el caso: después de mandar el mensaje", repetía, una vez más. Pero las preguntas seguían: "¿Podría reiterarlo, por favor? ¿Dónde estaba el president?". "Creo que ya le he contestado", interrumpía la vicepresidenta.

"¿Qué ocupación tenía más importante que estar en el Centro de Emergencias? ¿Podría decírnoslo por favor?", insistía no obstante la prensa, ante lo que Camarero respondía así: "Uno. El presidente no forma parte del CECOPI, el presidente ha demostrado que estaba alerta y atendiendo a la emergencia y estaba atendiendo a sus obligaciones, como es su obligación y como ha hecho y como ha demostrado. Por tanto yo creo que está más que contestada esa pregunta".

"¿Cómo puede ser que tarde más de una hora, prácticamente una hora y cuarto en llegar al CECOPI? Y, si no estaba en el CECOPI, ¿dónde estaba?", le preguntaban. Camarero, sin embargo, intentaba desviar el foco: "Lo que queda certificado, acreditado, es que las mentiras que se han producido en los últimos días son las mentiras de pilar Bernabé y del secretario de Estado, Hugo Morant...", alegaba. "Pero no ha contestado", la cortaba la prensa. "Estoy contestándole, la mentira que hemos conocido....", insistía ella.

Los periodistas, precisamente, le echaron en cara que la Generalitat dijera en un inicio que Mazón se desplazó al CECOPI en torno a las 19:00 horas del 29 de octubre. "Le he preguntado por qué nos dijo a las 19:00", incidía un periodista. "Nos dijo a las 19:00", coincidía otro. Camarero, sin embargo, intentaba salirse de nuevo por la tangente: "Bueno, en todo caso, yo ya le he contestado".