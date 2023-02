Mohamed VI no recibirá a Pedro Sánchez durante la cumbre bilateral entre España y Marruecos que este jueves continúa en Rabat. Un desplante que ha puesto en apuros al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, cuando la prensa le ha preguntado al respecto.

Y es que, cuando un periodista le ha preguntado si el Gobierno tenía conocimiento de que el monarca no se encontraba en el país norafricano -puesto que se encuentra de vacaciones en Gabón- el ministro ha dudado antes de responder: "Esto ya en off". Es decir, que solo contestaría fuera de cámaras. "Ya en off", ha insistido ante la extrañeza de los reporteros, tal y como puede verse en el vídeo.

De forma oficial, ya ante las cámaras de televisión, el titular de Exteriores ha defendido que la llamada de teléfono entre el presidente y Mohamed VI "se había pactado previamente y estaba prevista" y ha justificado así la ausencia de este último: "Es una reunión entre dos gobiernos, encabezados por el presidente del Gobierno y el jefe de Gobierno marroquí. En la reunión de alto nivel no participa ni ha participado nunca el rey de Marruecos".

Además, Albares ha reivindicado que "lo que sí es nuevo es esa implicación previa y personal del rey de Marruecos en la relación entre España y Marruecos". Puedes escuchar sus explicaciones en el vídeo que ilustra estas líneas.