Continúa la huelga indefinida de basuras en Madrid. La prensa alemana califica a Madrid como "la capital europea de la basura". Antonio Miguel Carmona ha pedido la dimisión de Ana Botella como alcaldesa de Madrid. "Pido que se vaya, que lo deje, que deje paso a otra persona que lo pueda hacer mejor". Carmona denuncia que el Ayuntamiento está culpando a los empleados de la situación, y recuerda que las empresas adjudicatarias pueden ser sancionadas.

Carmona insiste en que los madrileños pagan una tasa de basura, que es "inopinada, insufrible y muy elevada". "Si pagamos una tasa de basura, ¿cómo podemos tener las calles de la ciudad tan sucias? ¿Quién es el responsable? El Ayuntamiento de Madrid", explica Carmona.

El Ayuntamiento de Madrid insiste en que no existe riesgo para la salud de los ciudadanos. Ernesto Ekaizer se pregunta: "¿para qué sirve entonces un alcalde?". Ekaizer no entiende cómo Ana Botella no trata de poner remedio a la situación.