"Tenemos una política que se dirime en la espuma, una batalla política que es destructiva, farragosa y que no aporta ningún análisis mínimamente intelectual que puede ser razonado dentro de una cultura sana", afirma en Al Rojo el periodista Antonio Maestre, quien echa en falta, tanto en la derecha como en la izquierda, debates más profundos.

Y como eso no ocurre, "es normal que aparezca gente como Óscar Puente replicando en la oposición (PP) porque si no, van a perder", subraya Maestre. Porque al "el debate político es una guerra sucia y dentro de esa guerra, en el PSOE han llegado al convencimiento de que "o juegan esa guerra sucia o pierden", asegura Maestre.

Del mismo modo, añade Maestre, que dentro del PSOE lo hacen porque "no les queda más remedio, porque no se sienten cómodos, pero al final tienen que elegir una espada más afilada como la de Óscar Puente para hacerlo". Pero, insiste el periodista en que le encantaría que se hiciera un "debate político más intelectual", sin embargo, lamenta que "eso no es España".