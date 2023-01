Antonio Maestre ha criticado en Al Rojo Vivo los márgenes empresariales derivados de los altos precios de productos básicos, como los alimentos. "Los salarios deben ser los que mitiguen la pérdida de poder adquisitivo, más allá de medidas de maquillaje como la medida de reducción del IVA que solo va a servir para que subvencionemos los márgenes empresariales que ya bastante inflados están", ha aseverado tras escuchar a Pepe Álvarez, secretario general de CCOO, denunciar que "los beneficios empresariales están siendo groseros".

El periodista ha indicado en este sentido que "la mejor manera para mitigar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la alta inflación no es una rebaja impositiva del IVA, sino la subida de salarios".

"Si la inflación sube a estos niveles y la subyacente está en un 7%, la mejor manera es no racanear a la hora de subir los salarios, tanto el mínimo como los salarios por convenio. Hasta el FMI reconoce que los salarios no son causantes de la inflación y las subidas salariales no van a provocar un efecto de segunda ronda", ha añadido. Puedes escuchar su intervención al completo en el vídeo principal de esta noticia.