En pleno debate sobre la posición dividida en el Gobierno de España sobre el apoyo armamentístico a Ucrania, el periodista Antonio Maestre ha considerado "importante" en Al Rojo Vivo "asumir las consecuencias de los discursos y relatos", y ha ahondado en esta reflexión: "Cuando se habla de la paz en abstracto, no significa nada. Todo el mundo quiere la paz, especialmente Ucrania. El problema es: ¿cuáles son las consecuencias que se derivan de esos relatos y discursos si se llevaran a concreción?".

"¿Qué supondría el que ahora mismo los países enmarcados dentro de la OTAN dejaran de armar a Ucrania? Supondría la rendición de Ucrania, supondría la invasión de Rusia y que Ucrania empezara a vivir bajo el yugo del imperialismo ruso", ha señalado Maestre, que no obstante ha afirmado que entiende que "es necesaria una posición crítica que no defienda el envío de armas porque se considera que no es una solución al conflicto".

Eso sí, ha matizado, si viene "acompañada de la asunción de responsabilidades por esos hechos, además de otro tipo de medidas, como las sanciones económicas" a Rusia. O que "todos los países a los que Ucrania debe dinero cancelen esa deuda soberana". Así ha razonado esta cuestión Maestre antes de abordar las distintas posiciones presentadas en los últimos meses por PSOE y Unidas Podemos: "¿Por qué en españa no ha habido una crisis de Gobierno por este tema? "Porque la posición crítica que mantiene Podemos al respecto del envío de armas es endeble".

Una posición, según el periodista, que "no se corresponde con los hechos ni con una coherencia de actuación", y ha puesto ejemplos específicos: "Si tienes una posición como la que ha defendido Ione Belarra (ministra de Derechos Sociales), llamando 'partido de la guerra' al PSOE, no puedes permanecer en un gobierno que está enviando armas no solo a Ucrania, también ha destinado 26 millones de euros el pasado semestre en obuses a Arabia Saudí".