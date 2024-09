Por primera vez, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, se ha abierto a debatir acerca de la reducción de la jornada laboral, la medida estrella de Yolanda Díaz para esta presente legislatura. Sin embargo, Feijóo no quiere reducir la jornada como tal. Lo que propone es trabajar 4 días pero las mismas horas semanales.

Y es esto lo que quiere aclarar el escritor y periodista Antonio Maestre: "El PP no está abogando por la reducción de la jornada, sino por concentrarla. Hay que dejar claro que no quiere reducir la jornada, sino concentrarla. Es decir, quiere hacer en 4 días las horas que hacemos en 5. Por lo tanto, eso no es reducir la jornada; reducir la jornada es hacer menos horas".

Con respecto a la productividad, afirma Maestre, "la productividad del trabajo ha aumentado 20 puntos y las inversiones de las empresas para aumentar la productividad ha bajado 20 puntos en los últimos 22 años".

Por tanto, "el problema no es que los trabajadores no incrementen la productividad, porque eso se lleva incrementando durante muchos años, el problema es de las empresas que no invierten en bienes de empresa ni de productividad ni de innovación, por ende, la productividad baja. Si hablamos de productividad no hay que poner el foco en el trabajador, sino en la empresa", finaliza contundente Maestre. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.