Angélica Rubio analiza en el plató de Al Rojo Vivo el polémico plantón de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez en la ronda de presidentes autonómicos en Moncloa. "La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido cometer delitos e hizo un pacto con la Fiscalía que pidió él", recuerda la periodista, que destaca que "Ayuso salió dando una rueda de prensa a defender a su pareja".

Además, la directora de 'El Plural' resalta que "Ayuso no solo representa a su novio sino a todos los madrileños": "Por lo tanto, es de muy poca vergüenza decir que no va a la Moncloa porque se han metido con su novio". "Madrid tiene siete millones de habitantes y los representa a todos", insiste Angélica Rubio, que destaca que, además, "nadie ha dicho mentira alguna sobre su novio". "Isabel Díaz Ayuso debería ir a la reunión con Sánchez porque representa a todos los madrileños, no representa solo a su novio", insiste la periodista, que critica las quejas de Ayuso por los insultos.

"Hombre, por dios, si Ayuso es la política más profesional en insultar en este país", destaca Rubio, que afirma que "hay que reconocer que, a veces, insulta con mucha gracia": "Si hay un político que ha insultado a Sánchez, a la mujer de Sánchez y a todo el PSOE, es Isabel Díaz Ayuso". "Que diga que no va a Moncloa porque la han insultado a ella y a su novio, es patético", critica la periodista, que afirma que "este es un país serio en el que los presidentes autonómicos deben reunirse con el presidente del Gobierno sean del color político que sean". Por último, Rubio resalta que esta polémica "debilita el liderazgo de Feijóo".