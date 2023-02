La periodista Angélica Rubio ha estallado en Al Rojo Vivo ante el que ha definido como "discurso inmoral" de la CEOE, por la negativa de la patronal de empresarios a reunirse con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para abordar la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional. Durante su intervención, Rubio ha denunciado la posición del máximo dirigente, Antonio Garamendi, en un día en el que se han conocido además los beneficios históricos del Banco BBVA.

"Estamos viendo que todas las empresas del Ibex35 están en beneficios récord. Me parece bien, no hay que hacer demagogia: las empresas están para ganar dinero y contratar a gente. Lo que es absolutamente miserable es que las empresas estén en beneficios récord y la patronal no quiera subir el salario mínimo a 1.080 euros", ha criticado la periodista, que ha insistido: "Es miserable que esa misma patronal, que ha recibido cientos de millones de euros de dinero público para salvar a las empresas cuando estábamos con el coronavirus, no quiera ahora compartir".

Es por ello que ha pedido evitar la explotación de trabajadores: "No quiero un modelo de país con mano de obra esclava. Si una empresa no puede pagar 1.000 euros a un trabajador por una jornada de ocho horas, cualquier consultora de España y el mundo le dirá que no es una empresa viable". Rubio ha recordado para finalizar los datos de Europa que, cree, deberían ruborizar a la CEOE: "Todos los organismos internacionales dicen que el salario más habitual en España está por debajo de la media europea. Venir aquí con discursos como el de la CEOE, cuando el Ibex está en máximos, es inmoral".