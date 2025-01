Ángeles Caballero: "¿Por qué hay tantos problemas con los 6.000 menores que vienen a Canarias y no hubo ninguno con los 30.000 que vinieron de Ucrania?"

El Gobierno de España y el gobierno autonómico de Canarias se dan 10 días para pactar una fórmula de reparto puntual de menores migrantes, así el ministro Ángel Víctor Torres y el presidente canario, Víctor Clavijo, han acordado un calendario para fijar el reparto de menores migrantes no acompañados, una iniciativa para la que no haría falta cambiar la ley de extranjería y supondría el traslado de unos 4.000 jóvenes desde las islas y de otros 400 desde Ceuta.

Tras conocer esta acuerdo, la periodista de El País, Ángeles Caballero asegura respetar "profundamente" todos los trámites y toda esa burocracia que forma parte de nuestro Estado de Derecho, pero al mismo tiempo le resulta "frío" el hecho del que hablamos: "Al final son personas y son además, menores de edad".

"30.000 menores ucranianos están viviendo en España después de la invasión de Putin a Ucrania y no he visto este revuelo. Y hablando de dimensiones, ahora hablando de 6.000 menores que según datos del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 60% de esos menores no acompañados que están en edad de trabajar, ya cotizan en la Seguridad Social en España", afirma la periodista.

Por ello, señala Caballero que además de hablar de las "responsabilidades de las comunidades autónomas y del entendimiento necesario" entre los líderes políticos, "¿hasta qué punto no estamos hablando también de fenotipo, hasta qué punto no estamos hablando de racismo y xenofobia? ¿Por qué hay tantos problemas con 6.000 menores que vienen a Canarias y por qué no hubo ningún problema con los 30.000 menores que vinieron de Ucrania?", asegura contundente. En el vídeo, al completo su intervención.