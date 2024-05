La periodista Ángeles Caballero responde en Al Rojo Vivo a la noticia que hemos conocido esta misma mañana de miércoles (8 de mayo) de que el Gobierno de PP y Vox en Valencia ha avalado la inscripción de una asociación de "hombres maltratados".

En primer lugar, asegura la periodista que "el derecho de asociación es prácticamente sagrado en España", por lo que si se estima oportuno que exista esta asociación que puede defender a hombres y varones maltratados, algo que no niega que existe, pero "lo que me duele de este tema y de las declaraciones de Mazón (PP), es que al Gobierno de PP-Vox no les importa nada los hombres maltratados".

"Lo que les importan es convertir eso es una batalla cultural", sostiene Caballero, rechazando el término porque "los derechos humanos están muy por encima de esto". "Me preocupa los cimientos que pueda tener esta asociación y sobre todo si va a mermar de recursos públicos a las asociaciones de víctimas de violencia de género", afirma la periodista.