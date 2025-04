Ángeles Caballero, tras el comunicado de Montero: "Pedir disculpas no te hace menos feminista”

En Al Rojo Vivo, la periodista subraya la gravedad de las palabras de Montero, señalando que "no hace falta que salgan comunicados de asociaciones de jueces para reconocer que has metido la pata en un tema extremadamente delicado y sensible".

Tres días después de las polémicas críticas de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la condena de Dani Alves, esta pidió disculpas este martes ante los medios. "En la literalidad de la expresión que utilicé, se puede concluir que he puesto en cuestión la presunción de inocencia, pilar del Estado de Derecho. La retiro y pido disculpas por ello", señaló.

Para la periodista de 'El País' Ángeles Caballero, las disculpas de Montero solo contribuyen a generar más confusión. "Me da la sensación que aún no tiene claro que lo que debe hacer es pedir disculpas", afirma.

Caballero considera que las palabras de Montero han tenido suficiente gravedad como para "decir que no ha tenido ocasión de rectificar no tiene sentido". "No hace falta que salgan comunicados de asociaciones de jueces para reconocer que has metido la pata en un tema extremadamente crucial y sensible", apunta. Y añade una aclaración: "Pedir disculpas no te convierte en menos feminista ni hace que dejes de creer en una víctima".