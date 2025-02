Ángel Víctor Torres acusa a Mazón de "mentir": "Para una buena coordinación tiene que darse lealtad"

Carlos Mazón insiste desde hace unas semanas en que las ayudas del Gobierno central no están llegando a los afectados por la DANA. El presidente de la Comunidad Valenciana ha señalado que la Generalitat ha puesto a disposición de los autónomos y empresas "350 millones de euros en créditos sin intereses, no como los del Gobierno".

Ángel Víctor Torres ha reaccionado a estas declaraciones acusando a Mazón de "mentir". El ministro de Política Territorial ha reconocido en Al Rojo Vivo que le "entristece" ver que hay muchas personas que no están pidiendo las ayudas del Gobierno porque creen que hay que devolverlas, dejando claro que eso no es cierto. "Me entristece que diga que nuestros ingresos a las empresas llevan intereses, es mentira", ha asegurado.

En cuanto a la colaboración del Gobierno con la Generalitat Valenciana, Ángel Víctor Torres ha indicado que para una buena coordinación "tiene que darse lealtad". "Es lamentable que se intente jugar con el dolor de las personas", ha criticado.

De esta forma, ha acusado a Carlos Mazón de estar intentando hacer una "huida hacia adelante" para justificar su ausencia durante la DANA.