Agitadores de la ultraderecha están llevando a cabo toda una campaña machista para intentar desacreditar a Jennifer Hermoso y justificar a Luis Rubiales. Para ello, han compartido un vídeo en el que aparece la jugadora en el autobús de la selección celebrando el triunfo junto a sus compañeras.

"El objetivo es desacreditar a la víctima de ese acto", ha denunciado Andrea Segura. La periodista ha dejado claro que, el hecho de que ella quiera seguir celebrando no quita que Rubiales le diese un beso. "Si te dan un beso sin consentimiento y luego no sabes qué hacer con la denuncia, el beso te lo han seguido dando. No exime el delito", ha recalcado.

De esta forma, ha dejado claro que Jenni Hermoso tiene el derecho de actuar cuando quiera y de la forma que considere mejor.

"No sé qué pretenden, ¿qué estuviese en un rincón del vestuario llorando?", ha preguntado Inés García.