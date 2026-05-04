El análisis de Marta García Aller sobre Vox: "Alinearse con Trump le está pasando factura"

La periodista Marta García Aller reacciona a los insultos que Santiago Abascal ha proferido a Pedro Sánchez y hace un análisis sobre el partido en las últimas semanas en plena campaña andaluza.

"Es la primera vez que las encuestas no le sonríen a Santiago Abascal y puede que parte de esa sobreactuación y de enconamiento en un lenguaje que hace poco para la convivencia política, desde luego tenga que ver", afirma la periodista Marta García Aller, de El Confidencial, tras ver unas imágenes en las que el líder de Vox, Santiago Abascal vuelve a insultar a Pedro Sánchez.

"En el último mes, ser tan trumpista le ha ido muy mal. Alinearse con Donald Trump, haga lo que haga Donald Trump en contra de los intereses europeos y españoles, le está pasando factura. Por primera vez algo le pasa factura a Santiago Abascal y más que por mérito del PP o del PSOE, es por mérito propio", añade la periodista, recordando que las luchas internas del partido parece que no le estaban penalizando en las encuestas.

Pero desde que ha empezado la guerra en Irán, "desde que aumenta el precio del combustible y eso pasa mucha factura al mundo rural, que es uno de los lugares donde Vox tenía más predicamento, estamos viendo que eso no le beneficia".

Es por ello, argumenta García Aller, que "Vox quiere llamar la atención": "Es así como ha construido un tirón electoral que hasta ahora le había ido bien y que en Andalucía va a depender de cómo Juanma Moreno consigue o no esa mayoría absoluta", concluye la periodista. "Si Vox pasara a ser prescindible para el Gobierno andaluz, creo que sería un toque de atención, porque a Vox le cambiaría por completo el viento", remata.

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