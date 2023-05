Arranca la última semana de la campaña electoral del 28 de mayo. Una semana que, tal y como ha indicado la periodista Marta García Aller en Al Rojo Vivo, será "determinante viendo la cantidad de voto indeciso que todavía queda y de gente que decide en las últimas 48 horas lo que va a votar, sobre todo los jóvenes".

En este sentido, ha analizado algunos de los discursos que se han escuchado en las últimas horas, como el mensaje de Santiago Abascal afirmando que el PP era "inútil" para echar a la izquierda hasta que llegó Vox.

"Pone a Andalucía de ejemplo, y no se si es el mejor teniendo en cuenta que resultaron absolutamente irrelevantes para la llegada a la Junta de Juanma Moreno en las últimas elecciones", ha destacado la analista, que también ha desmembrado la estrategia de Ayuso y su discurso sobre ETA.

"No sé si le funcionará ni cómo puede afectar eso al PP, porque a veces lo interpretamos como un desafío a Feijóo que ella cambie el discurso y agite el discurso de Bildu más allá de o que parece razonable... parece estarle beneficiando porque sigue insistiendo por ahí para quitarle los votantes a Vox en Madrid, lo que no sé es si puede ser perjudicial para el PP en el resto de España", ha aseverado, destacando que "da alas a la tesis socialista de que el PP no tiene nada mas que decir que hablar de ETA o de Bildu".