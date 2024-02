La abogada Cristina Almeida sostiene en Al Rojo Vivo que "el que los hechos más graves (de estas protestas de los agricultores en España ) hayan ocurrido en Antequera y además en una plataforma de Mercadona tiene su significado.

"Y es que la cadena alimenticia está ahí", afirma la abogada, algo que además "el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que iba a vigilar porque es una ley que se hizo para que no vendieran en pérdidas y aquí y siguen vendiendo en pérdidas la mayoría de campesinos", explica Almeida.

Además, añade dentro de su análisis que "es un mundo irreal porque ¿a quién le dan las ayudas?", pregunta. "Las ayudas no se le da al que está en el campo trabajando, es más a algunos de ellos no le dan la seguridad social ni los papeles... Todo eso hace que el mundo sea irreal. No es lo mismo un Cayetano de Irujo que un señor que viene en la patera a que le dan 'cuatro perras'. Hay una falta de repercusión de los valores que tiene que tener y apreciar el campo, que no son a los grandes transportistas sino a la gente que están vendiendo sus productos", asegura Almeida.