El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha mostrado su lado más triunfalista ante la bajada del paro durante el mes de febrero. No obstante, son muchas las voces que alertan para que no se de una confianza excesiva.



En este sentido se ha pronunciado la secretaria de Igualdad del sindicato UGT, Almudena Fontecha, "el paro no se corresponde con la euforia del Gobierno", ha expresado.



Fontecha ha querido alarmar ante el número de gente en España que, sin empleo, no recibe subsidos, "un gran número de desempleados no tiene ningún tipo de prestación", ha expresado. Además, ha querido poner de manifiesto que "muchos trabajadores desempleados incritos en los servicios de empleo están desanimados".

Fontecha ha lamentado que se haya producido una disminución de los sueldos y ha interpetado que "un incremento de los salarios repercutiría en una mejora de la situación económica. Mayores sueldos estumirarían el consumo y todo ello derivaría en una mejora de las condicones económicas".