El paro baja en 1.949 personas, la primera caída en febrero desde 2007

Laura es una de las buenas noticias que nos da el paro en el mes de febrero. Ha conseguido lo que hasta hace poco parecía un imposible: un contrato por obra y servicio de 40 horas. El número de parados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo disminuyó en el segundo mes del año en 1.949 personas respecto a enero, hasta contabilizar un total de 4.812.486 parados, lo que representa la primera caída en un mes de febrero desde 2007.

Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en términos desestacionalizados (sin tener en cuenta la diferencia de días hábiles), el paro disminuyó en 55.353 personas en febrero respecto a enero, de forma que acumuló siete meses consecutivos de descensos y marcó la primera caída de toda la serie histórica. Respecto al mismo mes de 2013, el paro se redujo en 227.736 personas.

Desde que la crisis comenzó a manifestarse con toda su virulencia febrero siempre ha dado malos datos. Año a año se han perdido tres millones de cotizantes. La tendencia se ha invertido en este 2014 con un crecimiento que, aunque mínimo: 61.557 personas, le da a Moncloa el titular que estaba persiguiendo.

La que no es tan positiva es la evolución de los contratos indefinidos que, aunque crecen, siguen siendo la excepción. Las empresas empiezan a plantearse la opción de contratar, pero los datos desvelan que la medida estrella del Gobierno no ayuda. Un 41% de los empresarios afirman que la reforma laboral no les ha ayudado para nada.