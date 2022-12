La recuperación del rey de su operación de hernia no va bien, no va con la eficacia y rapidez que quiere Don Juan Carlos. Los médicos le están sometiendo a nuevas pruebas médicas para determinar si es necesario operar de nuevo. Casa Real informará de la decisión que finalmente se tome.

Alfonso Rojo cree que el rey no está físicamente bien para la edad que tiene. "A los 75 años el español medio no está tan mal como él. Su estado es preocupante, pese a lo que digan desde Casa Real: tiene mala cara, se mueve mal, camina mal...". Lo cierto es que los médicos no descartan una nueva intervención.

Según Javier Aroca, toda esta situación pone de manifiesto la debilidad de la monarquía. "Cuando la jefatura del Estado reside en la monarquía, y ésta tiene los problemas que tiene, hay que concluir que el sistema no funciona como debería. El jefe de Estado no puede estar en esa situación". Aroca sostiene que es necesario que el rey abdique.

Albert Rivera afirma que la salud de Don Juan Carlos no es el problema, "el problema es la corrupción que se ha generado en torno al caso Urdangarin". Rivera cree que "el relevo generacional tendrá que llegar, también a la monarquía".