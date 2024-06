Aunque evita hablar de prevaricación, Pilar Alegría insiste en Al Rojo Vivo en la "extrañeza" y "sorpresa" que causa el hecho de que el juez Juan Carlos Peinado haya anunciado la citación a Begoña Gómez ahora, en plena recta final de la campaña europea, para declarar como investigada dentro de un mes.

Así, a la pregunta de si el magistrado está prevaricando, la ministra portavoz del Gobierno rechaza "entrar a hacer ese tipo de valoraciones" para "ser respetuosa con la separación de poderes", pero incide a su vez en que "lo que estamos viendo y viviendo genera cuanto menos extrañeza" y todo es "un poco burdo".

"Enterarnos de esta información a cuatro o cinco días de unas elecciones europeas y además hacerlo única y exclusivamente a través de los medios de comunicación, cuanto menos genera extrañeza", argumenta la también titular de Educación.

Además, al igual que esgrimía el propio Pedro Sánchez en su nueva carta a la ciudadanía, Alegría argumenta que este proceder por parte del juez "rompe una norma no escrita", respetada incluso por el Tribunal Supremo, "de no publicar ningún tipo de resolución judicial en momentos electorales". "Y sin embargo, en este caso no ha sido así", subraya.

A la pregunta de si cree que el juez está interfiriendo premeditadamente en la campaña, Alegría insiste en que "ha causado extrañeza esta forma de actuar y de operar" que "es absolutamente diferente a lo que viene siendo habitual". "Me voy a quedar ahí por un respeto que tengo que trasladar hacia el Poder Judicial", afirma, apuntando en cambio a una "campaña del fango del PP y Vox" con grupos de ultraderecha. "Han entendido que su única estrategia es seguir viviendo de ese fango y de esa mentira con el único objetivo de desacreditar al Gobierno de España", sentencia la ministra.

"Tranquilidad" porque "no hay nada de nada"

Alegría, que defiende la misiva del presidente y que este "se pueda dirigir a los ciudadanos" para mostrar esa "extrañeza" por la actuación del juez, lanza asimismo una advertencia: "Ni nos van a quebrar ni, desde luego, nos van a amilanar".

Además, traslada "absoluta tranquilidad" sobre la causa contra Begoña Gómez, porque -asegura- "no hay absolutamente nada": en este sentido, cita el informe de la UCO de la Guardia Civil que no halló indicios de delito en la actuación de Begoña Gómez: "Dice claramente que aquí no hay nada de nada", insiste.

Finalmente, a la pregunta de si el juez Peinado forma parte de la "campaña del fango" que denuncian desde el PSOE, Alegría insiste en no "entrar a hacer valoraciones sobre la posición o los dictámenes que pueda hacer un juez", pero remacha: "Ahora, haber conocido esta información y que curiosamente haya sido además en una semana electoral, cuanto menos causa sorpresa y extrañeza".