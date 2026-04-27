Alberto Garzón reflexiona tras el ataque a Trump: "La desaparición del líder no implica la recuperación del orden anterior"

El economista y exministro de Consumo, Alberto Garzón celebra que no se haya consumado el ataque a Trump porque, además, "según la ciencia política, desde el asesinato de Julio César, se sabe perfectamente que la desaparición del líder no implica la recuperación del orden anterior".

Donald Trump ha sufrido un nuevo intento de asesinato, en esta ocasión ha sido en Washington, en la cena de corresponsables de la Casa Blanca. El presidente de los EEUU ha asegurado, no obstante, que "no estaba preocupado": "Vivimos en un mundo loco", ha dicho.

Tras este hecho, el que fuera ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha agradecido que este intento de magnicidio no haya salido bien, "independientemente de si se ha producido por una u otra razón y cuáles son las causas que lo explican".

"Porque aunque genere tanta animadversión, Donald Trump, en última instancia está encarnando un proceso más profundo", argumenta el expolítico, explicando además que "en ciencia política, desde el asesinato de Julio César, se sabe perfectamente que la desaparición del líder no implica la recuperación del orden anterior, no implicó la recuperación de la República, sino la continuación del Imperio".

Y al final, concluye Garzón, "Donald Trump es el síntoma de un problema mucho más serio, que está enraizado en la lógica de Estados Unidos y, también, a nivel global".

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