Garzón analiza el procesamiento de Peinado a Begoña Gómez: "Da la sensación de que el juez se siente en una cruzada contra el presidente del Gobierno"

El exministro Alberto Garzón reacciona casi en directo en Al Rojo Vivo a la noticia del procesamiento de Begoña Gómez, su asistente, Cristina Álvarez, y el empresario Carlos Barrabés, por parte del juez Peinado. En el vídeo podemos ver al completo su reacción.

El juez Peinado procesa a Begoña Gómez, su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Carlos Barrabés. El magistrado ha archivado uno de los cinco delitos que le imputaba a Begoña Gómez, el de intrusismo profesional, pero considera que hay indicios de otros cuatro delitos: de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Igualmente, y según explica el periodista de laSexta, Alfonso Pérez Medina, en principio "va a ser un juicio con jurado popular, porque es una decisión que ha refrendado la Audiencia de Madrid. Normalmente, este auto sería el equivalente al procesamiento, porque el juez cierra la instrucción y pregunta a las partes si tienen que pedir ya la apertura de juicio oral, pero lo que hace el juez Peinado, que es algo insólito, es que pide a la vez una diligencia".

Cuando, en teoría, expone el periodista, "las diligencias deberían haberse realizado antes de este auto. Esta es una de las peculiaridades que nos tiene acostumbrados ya el juez Peinado". Veremos a ver qué dice la Audiencia de Madrid. Pero en principio, subraya Pérez Medina, "lo que está haciendo el juez es cerrar la investigación, a pesar de esa diligencia, y pedir a las partes que pidan ya la apertura de juicio oral, con lo cual se iniciarían los trámites para que, probablemente, el año próximo pudiéramos ver a Begoña Gómez sentada en el banquillo, si la Audiencia ratifica este procesamiento".

Por otra parte, el juez Peinado, en su relato, se ha permitido incluso algunas referencias históricas. "En concreto, a Fernando VII", informa Pérez Medina. "Dice [el juez] que estas conductas que está analizando en esta causa son propias de palacios presidenciales de otra época, de regímenes absolutistas. De esa forma, compara la actuación de Pedro Sánchez con la de Fernando VII. Dice además que Begoña Gómez se aprovechó de su situación relacional con el presidente del Gobierno para potenciar su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid".

"Esta comparación con Fernando VII es también una señal, porque compara con el rey Fernando VII, que probablemente haya unanimidad en este país de que es el peor monarca que hemos tenido. No la ha comparado con Carlos III, que hacía ese tipo de cosas que aludía", reacciona en Al Rojo Vivo el exministro de Consumo, Alberto Garzón.

Esto es, "aquí creo que deja mostrar, otra vez más, una inquina y una persecución que muestra mucho de ideología. Y creo que este empeño, no solo lo ha convertido en un juez polémico, sino que da la sensación de que el juez se siente en una cruzada contra el presidente del Gobierno y contra lo que significa ello", afirma.

Creo que, al final, señala, "todo esto quedará en nada", sin embargo, señala que el problema como ciudadano es que "esto está opacando, hasta cierto punto, los otros dos juicios anteriores que hemos citado, la Kitchen y el caso Koldo, que son dos problemas mucho más serios, en magnitud y en volumen", asegura Garzón. En el vídeo podemos ver al completo toda esta secuencia.

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