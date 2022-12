El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, ha estado en el plató de 'Al Rojo Vivo' y ha valorado las informaciones sobre el envío de mensajes entre Jorge Moragas, jefe del Gabinete de Mariano Rajoy y María Victoria Álvarez, exnovia de Pujol Ferrusola.

En palabras de Rivera, "el Gobierno del PP se equivocaría profundamente si intentara hacernos ver que no actuar es la solución frente al independentismo". Además, cuestiona que "PP y PSOE hayan mirado hacia otro lado respecto a la mafia de los Pujol". Según declara, él "pensaba que los Gobierno de España no estaban para amparar los delitos de un corruptos. Me aterra que hay gente que por pactar con el Gobierno tiene impunidad".

Crítico, Rivera ha instado a que el fiscal General del Estado llame a Villarejo para que le explique por qué Felipe González le pidió que se dejara de investigar a Jordi Pujol.