Joan Ignasi Elena, consejero de Interior de Cataluña, ha comparecido tras la actuación de los Mossos d'Esquadra en la 'operación Jaula' para detener a Carles Puigdemont. El conseller ha salido en defensa de los Mossos d'Esquadra y ha arremetido contra el expresidente catalán Carles Puigdemont por sus intentos de "dinamitar" la investidura: "No preveíamos un comportamiento tan impropio de quien fue la máxima autoridad del país".

Una rueda de prensa en la que también han hablado el comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent; y el director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, y en la que han destacado que el objetivo principal que tenían era hacer que la investidura se produjese sin incidentes y no la detención de Puigdemont.

Albert Palacio, portavoz del sindicato 'USPAC', ha reaccionado a estas declaraciones, destacando que si eso era así, tendrían que "haberlo dicho desde el principio" o que, al menos, "el cuerpo se hubiese enterado" para no hacer "el ridículo como lo hicimos".

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que los agentes no son los que han quedado mal con la huida del expresident catalán. "El cuerpo está lleno de miles de profesionales que cada día se juegan el físico. Estamos hartos de que se nos utilice políticamente", ha reconocido.

De esta forma, ha lamentado que las críticas se estén centrando en todo el colectivo. "No tiene que ser así, somos grandes profesionales", ha asegurado.

Además, ha reconocido que le parece que no han dado las explicaciones "suficientes" sobre lo ocurrido. "No asumen errores y no aceptan críticas", ha señalado.