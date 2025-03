Albares pide a Feijóo una "oposición de Estado" para el gasto en defensa: "Que al menos coincida con el PP Europeo"

Tras la ronda de reuniones de Pedro Sánchez con los grupos parlamentarios para abordar el aumento del gasto en defensa al que España se ha comprometido con Europa, José Manuel Albares urge a Alberto Núñez Feijóo a hacer una "oposición de Estado" y no "meramente de desgaste", después de que el líder del PP saliera de ese encuentro cargando contra el presidente del Gobierno, a quien acusa de no tener "ningún plan" de defensa y de querer gobernar a espaldas del Congreso.

"El Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Es necesario también que las fuerzas políticas de oposición estén a la altura de la gravedad del momento histórico, que comprendan el cambio histórico que se está produciendo para la seguridad europea", asegura el ministro de Exteriores en Al Rojo Vivo, donde incide en que "este es el momento para que la oposición sea una oposición de Estado y no meramente una oposición de desgaste al Gobierno" como la que realizó Feijóo la víspera.

A preguntas de Antonio García Ferreras sobre la postura de sus propios socios de coalición y de investidura, reacios a aumentar el gasto en defensa, el jefe de la diplomacia española argumenta que "el Gobierno está unido en torno a la paz en Ucrania" y al hecho de que "Europa es un proyecto de paz y tiene que seguirlo siendo". No obstante, defiende la necesidad de "dar pasos" ante un contexto de "guerra de agresión en suelo europeo" que ha cumplido ya tres años y en un momento en que Estados Unidos "tiene nuevos postulados sobre la seguridad euroatlántica que impactan directamente en la seguridad de los europeos".

"Todos tenemos que estar unidos", defiende Albares, que incide en que "nadie ha querido esta guerra" y lanza un mensaje "para aquellos que creen que este es el momento de decir 'no a la guerra'": "Yo estoy de acuerdo con ellos, pero hay que decirlo en Moscú. Ni en Bruselas ni en Madrid, donde todos estamos convencidos", sentencia.

"Es el momento de decir 'no a la guerra', pero hay que decirlo en Moscú" José Manuel Albares, ministro de Exteriores

Lo cierto es que tanto el PP como el PSOE están de acuerdo en aumentar el gasto en defensa y, de hecho, socialistas y 'populares' votan juntos en este sentido en el Parlamento Europeo. Entonces, ¿cómo es posible que no haya acuerdo para que el PP lo apoye también en el Congreso?

"No estamos pidiendo unidad para el programa electoral del PSOE o para el programa del Gobierno de coalición. Esto no es la decisión del Gobierno o la decisión del presidente, esto es un cambio histórico que nos viene impuesto, a nosotros y a todos los europeos", asevera en este sentido Albares, que insiste en la necesidad de "una oposición de Estado y no una oposición de Gobierno" en política exterior.

"Las circunstancias siempre vienen impuestas y uno no puede hacer nada al respecto, pero sí puede decidir la actitud y las decisiones que va a tomar al respecto", desliza el titular de Exteriores, que envía un mensaje directamente a Feijóo: "Si le parece muy difícil y se le hace muy cuesta arriba decir que coincide con el Gobierno, por lo menos que coincida con su propia familia política, con el Partido Popular Europeo" y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que también pertenece al PPE.

"No se le está pidiendo apoyo al programa electoral del PSOE o al programa de gobierno del Gobierno de coalición, se está pidiendo unidad para garantizar la seguridad de los proyectos de vidas de los españoles y las españolas", concluye.