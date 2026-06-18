Alán Barroso: "Zapatero va a seguir con la defensa que está llevando hasta que no le pongan otra cosa encima de la mesa"

Tras la declaración de este miércoles del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al politólogo Alán Barroso no le parece que "esto pinte bien", que "es algo bastante oscuro", pero, al mismo tiempo, hay que tener muy claro que "la labor de Zapatero el día de ayer no era demostrar su inocencia".

Esto es, según el experto, "en todo caso, tendrían que ser los que le están acusando, los que tienen que demostrar su culpabilidad. Hasta que no haya encima de la mesa: '¿Usted se reunió con tal persona que aceptó sus presiones y que por lo tanto se rescató?', Zapatero va a seguir con la defensa que está haciendo ahora, hasta que no le pongan encima otra cosa. No le podemos pedir tampoco peras al olmo".

Por otro lado, en cuanto a la diferencia entre lobby y entre hacer presión, entre lo que es legal y lo que es ilegal, "creo que algunos se han enterado de que aquí se está jugando, y que no juega solamente Zapatero, que el lobby no es un asunto de luz y de color, que esto no es Disneyland París, sino que esto es una cosa sucia".

Y que lo que se tiene que demostrar, añade Barroso, es si se ha influido de una manera que va por detrás del lobby, si hay una diferencia "entre el lobby habitual al que se han dedicado muchas personas ganando una cantidad extrema de dinero y lo que ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero", concluye. En el vídeo podemos ver con detalle su intervención.

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