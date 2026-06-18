Alán Barroso recuerda: "No es Zapatero quien tiene que mostrar su inocencia, sino que son las pruebas quienes tendrán que demostrar que es culpable"

El politólogo Alán Barroso analiza en este vídeo la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra, que tuvo lugar este miércoles, 17 de junio.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró este miércoles ante la Audiencia Nacional donde negó haber influido en el rescate de Plus Ultra. Al juez Calama parece no haberle convencido sus declaraciones, al menos "en lo sustancial", tal como analizó este mismo miércoles el periodista Miguel Ángel Campos.

Sin embargo, y según analiza el politólogo Alán Barroso, "me sorprende aquellos que están sorprendidos porque el juez haya dicho que esto continúa. Que no se han desvirtuado los indicios. Faltaría más. Lo raro sería que después de escuchar la primera declaración de Zapatero, hubiese dicho el juez: 'Es cierto, usted tiene toda la razón. No vamos a investigar nada más'. Por supuesto, queda mucho recorrido sobre esto".

No obstante, Barroso quiere destacar y recordar algo que considera que "a veces la conversación pública se olvida": "No es Zapatero el que tiene que demostrar su inocencia, sino que son las pruebas que se aporten las que tendrán que demostrar que ha hecho algo de lo que es culpable. Y que tendrá que diferenciar lo que se ha hecho del simple lobby, al que podemos estar tan acostumbrados y que, efectivamente, no solamente ha hecho el presidente Zapatero".

Porque tal como señala y concluye el politólogo, de momento, con la información que hay no sabemos aún cómo el expresidente pudo llegar a influir en el rescate de la compañía Plus Ultra, aunque es cierto que "hay indicios que aún no han conseguido desmontarse".

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