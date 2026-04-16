Alán Barroso ve las medidas de Bruselas como "papel mojado": "La cuestión es dejar de depender de EEUU"

El politólogo ha indicado que las medidas propuestas no sirven de nada si no se aborda el principal "foco de inestabilidad". "Esto es una cuestión de soberanía y de entender que somos lo suficientemente grandes para hacer algo diferente".

Alán Barroso ha reaccionado a la propuesta de Bruselas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán. El politólogo ha advertido que todo esto es "papel mojado" si no se aborda el principal foco de inestabilidad.

"Podemos aplicar todas las medidas que queramos y ahorrar toda la energía, pero si Donald Trump pega un bombazo en Irán o en otro país, no servirá de nada", ha destacado.

De esta forma, ha indicado que, si seguimos así, seremos "los pringados de turno tapando los agujeros que van haciendo otros". Por tanto, ha señalado que la cuestión es decidir "qué queremos ser de mayores".

"Es una cuestión de soberanía, de dejar de depender de manera tan flagrante de Estados Unidos y entender que somos lo suficientemente grandes para hacer algo diferente", ha explicado.

Sin embargo, Barroso ha reconocido que duda que la Comisión Europea esté siendo "valiente", indicando que todavía "no se atreve" porque decirle que no a EEUU es "difícil".

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