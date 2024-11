El politólogo Alán Barroso analiza en Al Rojo Vivo las palabras del Alberto Núñez Feijóo tras su comparecencia en el Congreso de los Diputados arremetiendo contra el Gobierno de España y no contra Mazón por la gestión de la tragedia de la DANA que asoló Valencia el pasado 29 de octubre.

"Feijóo, en su comparecencia, ha repetido el nombre de Pedro Sánchez siete veces , ha dicho que todos los ministerios fallaron, ha dicho que todo el mundo tenía culpa menos la persona que tenía la responsabilidad de lanzar el mensaje a los móviles a una hora decente y no a las 20h cuando todo el mundo tenía ya el agua al cuello", critica Barroso.

Y el nombre de Carlos Mazón -critica- Feijóo no lo ha señalado ni una sola vez. "¿Cómo puede ser que lo supieran todas las televisiones [y avisaron del aviso de la AEMET] así como la Universidad de Valencia [tras el aviso rojo de la AMET que estaba activo desde las 07:30h, suspendió las clases] y que Mazón tuviera tiempo para irse a comer y hacer una digestión de tres horas e irse a las 19:30h al Cecopi (donde decía además que no había cobertura) y mandar la alerta a los 20h? ¿Por qué no habla de esto Feijóo? Nos está tomando el pelo a todos. Es vergonzoso", finaliza Barroso.