Tras citar el PP de Madrid, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, a Begoña Gómez a declarar en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, algo que la dirección del partido nacional negó que fuera a hacer a finales de verano, el politólogo Alán Barroso tiene claro que en el PP no hay "ningún reparto de papeles".

"Lo que hay es Ayuso yendo por libre. No hay nada que le guste más, aparte de hablar de libertad y de tomar cañar, que darle collejas constantes a Feijóo", afirma Barroso. "Si no, no habrían sacado a Borja Semper, portavoz del PP nacional, hace apenas un mes a decir que no van a llevar a ninguna comisión de investigación a Begoña Gómez, y al mes, está Ayuso presentándolo".

Por otro lado, asegura tajante Barroso que "manda narices que en aquel sitio (Asamblea de Madrid) en el que te niegan la posibilidad de hacer una comisión de investigación para darle respuesta a los familiares de las 7291 víctimas de las residencias, tengan tiempo para dedicárselo a esto".

Igual, concluye el politólogo, al PSOE también "se le ocurre" llevar a una comisión al hermano de Ayuso o al "novio defraudador confeso de Ayuso": "Si abrimos esta puerta, todos van a jugar. Ellos mismos si quieren abrir esta puerta". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.