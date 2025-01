Alán Barroso analiza el caso de Errejón: "En lo judicial, seguramente, no salga adelante"

El periodista ha destacado en Al Rojo Vivo que una persona no dimite de todos sus cargos y escribe una carta como la que hizo pública el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, si no hay "algo de fondo".

El exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha asegurado en su declaración como investigado tras la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá por violencia sexual contra ella, que sí hubo consentimiento.

Antes de esto, a las puertas del juzgado, Errejón ha celebrado que "por fin" pueda explicarse. Alán Barroso ha analizado su actitud, destacando que aunque él, "evidentemente va a defender su inocencia", no hay que olvidar que "escribió una carta donde precisamente inocente no se reconocía".

De esta forma, ha explicado que este caso hay que verlo desde dos perspectivas distintas: la legal y la política.

En cuanto al primer punto, el periodista ha indicado que la defensa lo va a tener difícil porque él se va agarrar a que "cuando le pidió que parase, paró". Además, ha señalado que esto se suma a que ella ha sido la única que se ha atrevido a denunciar. Por tanto, considera que en lo judicial, seguramente, "no salga adelante".

Una situación muy distinta a la que cree que ocurrirá en lo político. "No dimites de todos tus cargos ni escribes una carta reconociendo que has tenido comportamientos impropios si no hay algo de fondo", ha apuntado.