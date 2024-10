El politólogo Alán Barroso celebra que "al fin" vaya a haber un acuerdo para derogar la ley mordaza, después del acuerdo que han firmado el Gobierno y Bildu. "Bienvenido sea, por fin. La promesa, por parte del PSOE, de que iban a derogar la ley mordaza, lleva encima de la mesa desde 2015. Ya pudieron hacerlo después de la moción de censura.

Recuerda no obstaste, que se estuvo a punto de derogar esta norma y finalmente ERC lo tumbó. Igualmente, no cree que pese a la situación actual de Junts per Catalunya con el Gobierno, no cree que los de Puigdemont vayan a decir que no a este ley.

"En una cuestión de regular alquileres, no iba a estar Junts de acuerdo con la izquierda parlamentaria, sin embargo, en una cosa que tiene que ver con "pegar palos", por decirlo de una forma muy gráfica, y que llevan el asunto del 1O como bandera, no se pueden desviar, y entiendo que van a votar a favor", concluye Barroso.