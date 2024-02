Este lunes, 5 de febrero, ha comenzado el juicio contra el futbolista Dani Alves, acusado de violar a una joven en el baño de una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022 y tras no alcanzar un acuerdo con la víctima, ya que la versión del futbolista ha cambiado en varias ocasiones. Se enfrenta Alvés a 12 años de prisión.

La opinión y el análisis de la sindicalista Afra Blanco es claro y así lo expone en Al Rojo Vivo: "Algunas personas esperamos que no pinte bien para Alves. Podemos decir que Alvio mintió en su primera declaración diciendo que no conocía de nada a esta persona, por lo tanto no había mantenido relaciones sexuales".

Por lo tanto, "estamos ante una persona, presunta, depredador sexual, y una persona que no entiende el "no", lo que significa el "no", en mi opinión tiene que caer todo el peso de la ley sobre este tipo de personajes", finaliza contundente Blanco.