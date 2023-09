Ayer lunes 11 de septiembre, la futbolista de la selección española Olga Carmona, la autora del gol que dio la victoria a España contra Inglaterra, visitó ayer El Hormiguero y habló de su compañera Jennifer Hermoso: "A nadie le gusta ser foco por algo así y entiendo que tanto ella como su familia estarán pasando por momentos muy complicados".

Y es que "efectivamente Jennifer Hermoso marca el paso del cambio a consecuencia de algo que no deseaba", afirma contundente la sindicalista Afra Blanco, después de ver las imágenes de Carmona en el programa de Pablo Motos.

Y además cabe recordar -añade Blanco- que el beso fue sin consentimiento "tanto si Hermoso hubiera denunciado como si no. No podemos olvidar que es un relación laboral y abuso de poder". también ha querido recalcar Blanco las presiones que ha tenido que sufrir Hermoso para que no denunciara: "Es una jugadora que ha sido asediada y que se ha presionado a todo su entorno para que no hiciera lo que ha hecho (denunciar)".