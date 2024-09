El pacto entre el PSC y Esquerra Republicana para la 'financiación singular' de Cataluña va a ser, sin lugar a dudas, uno de los elementos que marquen el inicio del nuevo curso político en este mes de septiembre.

La oposición sigue afirmando que el acuerdo supone una ruptura del principio de igualdad entre territorios, algo que desmiente la sindicalista Afra Blanco en Al Rojo Vivo.

"En el documento no aparece la palabra 'concierto' ni la palabra 'cupo'", explica. "No es la primera vez que un acuerdo en Cataluña cambia el modelo de financiación. Ya pasó en 1996, con Aznar y Pujol, y no se rompió nada", asegura Afra Blanco.