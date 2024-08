Afra Blanco ha criticado la actitud que los políticos están teniendo ante la crisis migratoria, asegurando que estamos asistiendo a ese debate en el que defienden unos principios, pero los cambian si no gustan. "Es bastante lamentable", ha reconocido.

La sindicalista ha aprovechado su intervención para desmontar algunos de los bulos xenófobos que se están difundiendo sobre este tema, dejando claro que no es cierto que la persona migrante baje nuestros salarios. "Los bajan nuestros empresarios", ha destacado, señalando que tampoco es verdad que cobren "paguitas".

"No nos quitan el trabajo, hacen el que no queremos", ha recalcado, dejando claro que la emergencia no la tenemos nosotros, la tienen aquellas personas que vienen huyendo del hambre, de la violencia y de la violación de sus derechos humanos.