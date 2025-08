Afra Blanco, contra Mazón: "No sé cómo se reconstruye la negligencia"

Para la sindicalista, las previsiones electorales no pueden tapar los errores del president, a quien critica por su falta de transparencia y su actitud frente a las víctimas.

Afra Blanco ha criticado al president Carlos Mazón tras la gestión de la DANA y su impacto político en la Comunidad Valenciana. En su intervención en Al Rojo Vivo, la analista ha asegurado que las previsiones electorales no pueden tapar los errores cometidos por el president: "A mí la previsión de las encuestas me da bastante igual en este caso. No es justificable", ha afirmado.

Blanco ha centrado su crítica en la actitud de Mazón ante las víctimas y su falta de transparencia: "La chulería se la ha marcado él solito; la sonrisa de cartón ante las víctimas se la ha puesto él. El que dijo que había llamado a las víctimas y no lo había hecho fue él. El que no presentó la factura del ventorro fue él. Y también fue él quien dijo que estaba comiendo en nombre de la Generalitat y del Partido Popular".

En ese sentido, ha cuestionado el intento de recomponer su imagen: "Lo que yo no sé es cómo se reconstruye la negligencia. En mi opinión, él ha sido negligente".