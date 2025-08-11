Afra Blanco destaca que el problema del PP es que no tiene "líneas rojas": "Todo vale para gobernar"

La sindicalista ha señalado que el "problema de origen" que existe en España es que se ha "blanqueado" a la extrema derecha, asegurando que el responsable de esto es el PP, que ha decidido "gobernar a su lado".

Afra Blanco ha señalado que el "problema de origen" que existe en España no es solo que "haya fascismo", destacando que lo es el hecho de que se ha blanqueado a la "extrema derecha".

La sindicalista ha asegurado en Al Rojo Vivo que el responsable de que esto haya sucedido es el PP, recordando que ha optado por "gobernar al lado de Vox" en los lugares en los que lo ha necesitado.

De esta forma, ha acusado a los 'populares' de "mofarse" de la línea roja a un partido de extrema derecha "de todos aquellos que decidieron no dialogar" con ellos. "Decidieron saltarse a la torera algo tan básico como los valores de los padres de la Constitución", ha recalcado.

Un momento que ha aprovechado para confesar que le sorprende que señalen como culpable al PSOE cuando son ellos los que han decidido firmar acuerdos que "vulneran los derechos fundamentales".

"El problema es que en el PP no hay líneas rojas, todo vale con tal de gobernar", ha indicado, dejando claro que esto "no puede ser".