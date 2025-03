Afra Blanco defiende que haya un "debate" sobre el gasto en Defensa: "Sólo aumentándolo, no se arregla nada"

Pedro Sánchez se reúne mañana con su vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para debatir la cuestión del aumento del gasto en Defensa, después de que el presidente se haya comprometido a acelerar el aumento en defensa hasta el 2% del PIB para antes del año 2029 para contribuir a la seguridad de Europa. Sin embargo, la postura de Sumar puede poner en peligro esta cuestión. Según Yolanda Díaz, es "un error" no tener una política propia en defensa, pero cree que el aumento del gasto no arregla nada.

La sindicalista Afra Blanco cree también, y así lo muestra en Al Rojo Vivo, que solo con aumentar el gasto, no se soluciona nada: "No se arregla nada aumentando el gasto en Defensa. Poniendo el punto y final ahí. Porque ya España ha aumentado el gasto en Defensa y lo viene aumentando desde hace tiempo. Esto no lo soluciona".

Y me parece también lógico y coherente, añade la sindicalista, "decir que hay que reformular y replantear una actuación autónoma, y a partir de ahí, que se abra el debate", sostiene Blanco. En el vídeo, podemos ver su intervención al completo.