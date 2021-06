Nuevo choque en el Gobierno de coalición por Carles Puigdemont. Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales, de Podemos, ha insistido hoy, en declaraciones a laSexta, en su postura sobre el expresident catalán. Ante la pregunta directa de si Puigdemont es un "exiliado político", la ministra se ha ceñido a decir: "Creo que tenemos que cerrar, dar un paso adelante y acabar con la judicialización. Llevar un problema eminentemente político ante los jueces solo nos ha llevado a una situación de enquistamiento".

Estas palabras y las de ayer, -en la que defendió el fin de la "judicialización" y la necesidad de que "puedan volver a España" aquellos que huyeron, entre los que figura el propio Puigdemont. "No es normal que no estén en España", dijo- han sido hoy respondidas por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Ha asegurado que "el señor Puigdemont es un juzgado de la justicia" y que "no se dan las condiciones para indultar nada cuando no hay condena". En esta misma línea, el ministro ha aseverado que "la única figura que cabe es la amnistía" y ha sentenciado de manera contundente: "No estamos por ello".